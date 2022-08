Salvador Blopa assina contrato de formação com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting assinou contrato de formação com Salvador Blopa, um extremo de 15 anos que evolui na Academia desde 2017, e já se sagrou campeão nacional de iniciados. Em declarações à Sporting TV, o jovem revelou-se "feliz" por ter a possibilidade de prosseguir a carreira de leão ao peito."Quero chegar à equipa principal e fazer a minha estreia no Estádio José Alvalade. O Dário Essugo é uma das minhas referências pois é da formação, chegou à equipa principal, e é trabalhador e humilde", afirmou o jogador que ainda se apresentou aos adeptos: "Gosto de driblar no um para um, sou rápido, gosto de ver o jogo, assistir, marcar golo e ajudar a equipa".