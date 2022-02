Salvador Gomes assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting assinou contrato profissional com Salvador Gomes, um guarda-redes de 17 anos que trabalha na Academia desde 2014, após se ter destacado no CIF, quando só tinha 10 anos. O guardião, tal como todos os jovens que treinam diariamente em Alcochete, não esconde o desejo de chegar à equipa principal dos leões. "Com a aposta que Rúben Amorim tem feito nos jovens, eu sinto também que há a possibilidade de chegar lá para, um dia, jogar na equipa A e no Estádio José Alvalade", afirmou o futebolista, à Sporting TV, onde apontou o modelo no plantel principal: "O Adán é um guarda-redes com uma carreira invejável, e que agora está a fazer um grande trabalho no Sporting a manter a baliza segura".