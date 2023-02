Samuel Justo e a receção ao Ajax: «Estamos muito confiantes»

A meio de uma semana repleta de partidas no que diz respeito a escalões de formação, o Sporting terá pela frente um desafio importante na Youth League, mas que é encarado com grande otimismo por parte das hostes leoninas. É que esta quarta-feira os leões recebem na Academia o Ajax, uma referência no futebol de formação, e que figura como o obstáculo dos leões nos oitavos-de-final da prova jovem da UEFA.No lançamento da partida, em conferência de antevisão, Samuel Justo deixou clara a confiança do grupo liderado por Filipe Çelikkaya, analisando duas equipas semelhantes np estilo de jogo. "Analisámos o Ajax, é uma equipa que gosta de ter bola, que joga muito bem com a bola e é uma equipa com jogadores tecnicamente muito evoluídos. Um pouco parecidos connosco. É uma equipa forte, que já defrontámos na época passada. Tivemos a felicidade de conseguir ganhar um jogo e empatar outro. São fortes e vamos fazer de tudo para contrariar o jogo deles. Estamos muito confiantes para este jogo. Os resultados foram fruto do nosso trabalho. Fizemos uma excelente fase de grupos, temos trabalhado muito bem para isso e sermos melhores em cada jogo. Vamos tentar sê-lo neste jogo. A nossa confiança está no máximo. Vamos dar tudo e tentar vencer o jogo", sublinhou o médio de 18 anos.De resto, Samuel Justo pegou no exemplo da trajetória da temporada passada, na qual o Sporting chegou a derrotar o Ajax pela margem mínima (3-2) em Amesterdão, garantindo a passagem à fase seguinte da competição para dar o mote em relação ao desafio de quarta-feira. "Vai ser um jogo muito disputado. Os jogos são assim nesta Youth League. São duas equipas muito fortes, duas academias com bastante história e duas equipas que gostam de jogar e ganhar. Têm esse hábito e não tenho dúvida de que vai ser muito disputado e esperamos levar a vitória", garantiu o médio que foi utilizado em todas as partidas da atual edição da Youth League.Além disso, a experiência acumulada na edição de 2021/22, na qual os leões caíram aos pés do Benfica, nos quartos-de-final, também serve de aprendizagem. "A eliminatória do ano passado já foi. Não pensamos muito nisso. Acima de tudo, conseguimos ganhar experiência na época passada, acumular experiência de Youth League, e este ano estamos muito confiantes. Esta mudança de chip acontece naturalmente. Estamos completamente focados na Youth League, com o objetivo de estarmos bem nesta competição e tentar ganhar. O último jogo nesta competição foi uma vitória, portanto é focar em prepararmo-nos bem e estar concentrados neste jogo. Conhecemo-nos todos muito bem, somos de 3 equipas diferentes, mas treinamos juntos e temos uma boa relação. Neste competição somos só uma equipa e vamos trabalhar para cada um fazer o melhor", concluiu.