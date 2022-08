Samuel Justo renova contrato com o Sporting

Samuel Justo renovou contrato com o Sporting. O médio, de 18 anos, foi na última época uma das unidades mais influentes dos juniores (13 golos em 40 jogos), onde era capitão, e à entrada para 2022/23 foi premiado com o salto para a equipa B, orientada por Filipe Çelikkaya.À Sporting TV, o leão, que está no clube desde 2013/14, agradeceu o "reconhecimento do clube". "Quero agradecer, desde já, a todos, aos dirigentes, aos treinadores, pais, amigos e irmãos que sempre estiveram comigo. Acho que é mesmo um sentimento muito bom, reconheceram o meu trabalho, estou muito orgulhoso, é mais um passo dado em frente e agora só tenho de continuar a trabalhar", apontou."A cada ano que passa tento sempre ser melhor, evoluir ao máximo, trabalhar para mim para ajudar a equipa também. E tem sido muito bom, tenho sentido uma boa evolução a cada ano que passa e as coisas têm corrido bem, cada vez melhor e só tenho é de continuar", acrescentou, de mira apontada ao "sonho" de chegar à equipa principal, objetivo que considera "cada vez mais próximo". "Já na temporada passada sentia que estava próximo, este ano ainda mais. Como disse, só me vai trazer mais responsabilidade, mais vontade, mais motivação e de tudo farei para lá chegar. (...) Temos de olhar para os exemplos que temos. Tenho muitos colegas que jogaram muito tempo comigo e já lá estão, já lá chegaram, já se estrearam pela equipa A e tenho de olhar para esses exemplos com orgulho por eles, como exemplos e tentar fazer o mesmo que eles. Isso só me faz trabalhar mais e sonhar ainda mais, porque vê-los lá e saber que jogaram comigo muito tempo faz-me sentir que também posso lá chegar", vincou.Pelo facto de já ter treinado com os 'graúdos', Samuel Justo conhece bem as qualidades dos jogadores às ordens de Rúben Amorim e aponta um deles como um modelo a seguir: Daniel Bragança. "Gosto muito dele. Tenho pena que agora que se tenha lesionado com alguma gravidade, mas gosto muito do estilo de jogo dele. Gosto de todos, um pouco de cada um com as suas características, mas o meu preferido é mesmo o Daniel Bragança. Tem muita classe e características semelhantes às minhas. As coisas vão passar rápido e tenho a certeza que só regressará mais forte", atirou o internacional português sub-18, com a promessa aos sportinguistas de que dará "sempre tudo pela camisola dentro e fora do campo".