Samuel Justo: «Sentimo-nos injustiçados, mas vai fazer-nos crescer»

Samuel Justo não escondeu o sentimento de "injustiça" que reina no balneário do Sporting,, nas meias-finais da Youth League."No balneário estamos todos um pouco tristes, o ambiente é pesado, há muito silêncio. Sentimos que foi injusto, que fomos melhores no jogo, que chegámos mais perto da baliza deles e que tivemos mais oportunidades e posse de bola. Por aí também é mais difícil digerir a derrota. Nos penáltis é preciso frieza e qualidade, mas também acaba por ser um pouco de sorte - sem tirar o mérito ao guarda-redes deles, que fez duas grandes defesas. Vai ser difícil hoje e nestes dias porque sentimos que estivemos próximos de lutar pelo título e caímos na meia-final", começou por dizer, à Sporting TV, salientando, por outro lado, o "percurso excelente" dos leões na competição: "Estivemos imbatíveis dentro dos 90 minutos e deixámos excelentes equipas para trás. Fomos das melhores equipas, senão a melhor, que melhor futebol praticou. Toda a equipa esteve bem, sempre com muita atitude e garra. É uma fase de evolução, dores de crescimento. Tenho a certeza que vamos ultrapassar isso"."Todos honrámos o símbolo e a camisola do Sporting, não nos pode ser apontado nada. Tivemos sempre atitude e garra. Em todos os jogos tivemos na maioria por cima, fomos melhores. Com a final tão perto acabámos por cair neste jogo", reforçou à Eleven Sports.Apesar da derrota, o jogador de 19 anos, que foi utilizado em todas as partidas que o Sporting fez na Youth League, sai com "boas memórias". "Sentimo-nos um pouco injustiçados, mas vai fazer-nos crescer. Sentimos que podíamos chegar à final e que normalmente teríamos conseguido, mas os penáltis foram inglórios para nós. Mas não queremos vitórias morais. O futebol é isto e é o que o faz bonito. Foi uma boa memória até chegar aos penáltis. Claro que vai custar, custa hoje e amanhã, mas vamos dar a volta", rematou.