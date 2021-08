Santa Iria agradece cadeiras ao Sporting: «Viram momentos históricos e golos marcantes»

O Sporting ofereceu 300 cadeiras retiradas das bancadas do Estádio de Alvalade ao Santa Iria e o emblema da Associação de Futebol Lisboa agradeceu ao clube leonino.





"Hoje, o nosso clube dá mais um bonito passo para melhorar as infraestruturas e não o fizemos sozinhos. Com a solidariedade do Sporting Clube de Portugal, 300 das antigas cadeiras do Estádio José Alvalade vão agora dar lugar aos nossos adeptos.Estes bancos viram momentos históricos. Viram golos marcantes. Mas este momento de solidariedade terá sido dos melhores. Esperamos que destas cadeiras sejam vistos e sentidos mais momentos de muita felicidade", pode ler-se, na página de Facebook do clube de Santa Iria de Azóia, que acrescenta: "Estes bancos viram momentos históricos. Viram golos marcantes. Mas este momento de solidariedade terá sido dos melhores. Esperamos que destas cadeiras sejam vistos e sentidos mais momentos de muita felicidade."Recorde-se que o Sporting, que está a mudar as cadeiras coloridas de Alvalade para tornar as bancadas completamente verdes, também ofereceu 500 cadeiras ao clube "Os Vilanovenses", da Associação de Futebol da Guarda.