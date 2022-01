Sarabia: «Rúben Amorim tem uma ambição incrível e é um ganhador»

Sarabia conheceu Rúben Amorim em Alvalade e não poupa elogios ao jovem treinador. "É um técnico com ideias claras e uma ambição incrível, é um ganhador, e isso é fundamental na hora de atingir os objetivos. Pode conseguir o queira. Pessoalmente temos uma relação muito boa e, taticamente, prepara muito bem os jogos. Como foi jogador vários anos tem conceitos muito bons", garantiu o internacional espanhol à 'Marca', prevendo um futuro auspicioso ao seu técnico a nível europeu: "Tem tudo, mas ainda é cedo para dizê-lo. Se continuar assim possivelmente vamos ver isso. Aqui conseguiu muito em pouco tempo".O jogador leonino também falou dos tempos passados no PSG e revelou as impressões sobre Messi e Mbappé."Em relação a Messi não estivemos juntos muito tempo, mas desde o primeiro momento revelou um trato muito bom. No plano desportivo creio que todos os jogadores precisam de um tempo para se adaptarem e é esse período que ele atravessa agora, mas estou certo que vai mostrar o grande jogador que é", afirmou o camisola 17 que ainda abordou a possibilidade de Mbappé rumar ao Real Madrid: "Estávamos sempre a brincar com ele sobre o Real Madrid, mas dizer que há algo mais... Nunca o disse. Não sei se vai acabar no Real Madrid, mas tem de tomar uma decisão, e fará o que considerar melhor para o seu futuro".