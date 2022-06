Sarabia admite que Amorim e PSG seria "um bom casamento": «Grande treinador e grande clube»

Pablo Sarabia não tem dúvidas que a decisão de jogar no Sporting na época passada foi a mais acertada. A época que fez em Alvalade, por empréstimo do PSG, abriu-lhe as portas da seleção espanhola, conforme reconheceu em entrevista à Sport TV."Como disse antes, foi uma decisão totalmente acertada a de ir para o Sporting. Passei um ano incrível, voltei a ser feliz. Na ultima época em Paris tinha passado por dificuldades, com lesões outras coisas. Ir para o Sporting foi acertado e muito positivo.""Fui para Portugal com a ideia de voltar à seleção, com confiança, tinha vontade de fazer golos. Foi uma temporada positiva para mim.""Fiquei com muito boas impresões. Estivemos até ao fim a tentar ganhar o campeonato, foi muito duro, o FC Porto esteve em muito bom nível, só não ganhou um jogo... Deixo o futebol português com boas imagens, conheci campos diferentes, jogadores diferentes e estilos de jogo distintos.""Fui com esse objetivo. Falei com o Rúben Amorim e disse-lhe o que queria, qual era o meu objetivo e isso passava por ajudar a equipa. Ele tem uma filosofia de jogo e de equipa incríveis, isso é a grande força do Sporting. Juntos fizemos uma boa temporada, foi pena não temos conseguido um título mais, mas estou satisfeito.""Correu muito bem, aprendemos muito um com o outro. É verdade que estava acostumado a jogar com quatro defesas, aqui jogámos com cinco, aprendi a jogar em diferentes posições. Vou com sensações muito positivas, tenho de lhe agradecer.""Ele é um bom treinador e o PSG é um grande clube. É um bom casamento, mas ele e o PSG é que têm de decidir, não sei nada a respeito disso. Sei que ele é um grande treinador e que o PSG é um grande clube.""Na realidade não sei. Não queria saber nada antes destes jogos porque tudo o que se fala afeta os jogadores, não quero distrair-me com nada nestes quatro jogos. Depois, a 12 de junho, vamos sentar-nos, falaremos e veremos qual é solução para o ano que vem.""Vai ser um grande jogo, obviamente são duas seleções muito fortes, que vão aspirar o ganhar o Mundial. Portugal fez o que tinha de fazer há uns tempos para se apurar para o Mundial, nós conseguimo-lo um pouco antes, mas vai ser um jogo muito atrativo."