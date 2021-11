Sarabia: «Ainda posso melhorar muito e dar muitas alegrias aos sportinguistas»

Pablo Sarabia marcou este domingo ao Tondela e fez o primeiro golo do triunfo do Sporting ( 2-0 ) em Alvalade. No final do encontro, o extremo espanhol admitiu que "os três pontos eram importantes"."Vínhamos de um resultado muito positivo contra o Dortmund e é verdade que estes são jogos mais complicados a nível anímico e psicológico, porque tens de recuperar outra vez a vontade para ganhar, por estar intenso depois de um grande esforço contra o Dortmund. Penso que a equipa soube jogar o encontro", afirmou, em declarações à Sport TV.Questionado sobre o dérbi de sexta-feira com o Benfica, Sarabia não acredita que o duelo da Luz seja decisivo para as contas do título. "É muito cedo. É verdade que pode ajudar, obviamente. É um jogo muito importante aqui em Portugal e para a decisão da Liga porque estamos a perder e empatar poucos jogos. Acho que vai ser um jogo muito esperançoso para nós", justificou."Estou muito contente por estar aqui. Receberam-me de forma fenomenal. Os adeptos, a equipa técnica, todos os jogadores... Temos uma equipa muito unida, isso é importante e facilita a adaptação, ajudou-me muito.""Tento dar o máximo em cada jogo. Tento marcar, assistir e dar o melhor de mim para ajudar a equipa e acho que ainda posso melhorar muito e dar muitas alegrias aos sportinguistas."