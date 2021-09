Sarabia apresentado no Sporting: «Vou tentar fazer muitos golos e assistências»

Pablo Sarabia já é oficialmente jogador do Sporting. O extremo realizou hoje o seu primeiro treino em Alcochete, e foi oficialmente apresentado como reforço após ter estado ao serviço da seleção espanhola. Aos adeptos leoninos, o atacante prometeu tentar corresponder ao voto de confiança "com golos e assistências".





"Escolhi vir para o Sporting porque é um clube grande que está a trabalhar muito bem, como se viu na época passada pelas vitórias na Liga e na Taça da Liga. Vir para aqui é uma excelente oportunidade para mim, quero desfrutar desta experiência. Todos sabemos que o Sporting é um emblema grande e com muita história. Jogaram aqui grandes nomes do futebol como o Luís Figo ou o Cristiano Ronaldo, que é uma referência para mim. Saber que ele começou a jogar nesta casa é mais um estímulo", afirmou o internacional espanhol, à Sporting TV, onde também traçou os seus objetivos: "Vou tentar marcar muitos golos e fazer assistências para poder ajudar a equipa e fazer sonhar o clube e os adeptos. Senti muito carinho deles através das redes sociais e quero agradecer a todos os que me apoiam. Vou fazer tudo para conseguir devolver esse carinho".Já inscrito na Liga, o reforço cedido pelo PSG também confessou que se aconselhou com a Adán antes de apresentar-se em Alvalade. "Disse-me coisas boas do lube, do treinador, do ambiente, dos colegas e da cidade de Lisboa. Tudo o que ele me contou foi bom e importante para escolher vir para o Sporting", acrescentou o jogador que ainda destacou a receção de que foi alvo: "O ambiente é muito bom. Fui bem recebido por todos os meus colegas e pelo treinador, que me explicou alguns conceitos básicos sobre a forma de jogar da equipa. Gosto muito do estilo de jogo que me foi apresentado".