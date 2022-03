Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sarabia bisou pela Espanha e Porro reagiu nas redes sociais: «Pablito, que bom tu és!» Lateral do Sporting elogiou exibição do companheiro de equipa no particular diante da Islândia





• Foto: Reuters