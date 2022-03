Sarabia cobrou pressão a Varela

O V. Guimarães-Sporting (1-3) foi quente fora e dentro de campo: viu-se perto do intervalo, quando Sarabia se preparava para apontar o penálti que viria a resultado no golo do empate. Protegido por Slimani, que percebeu que Bruno Varela queria o queria desconcentrar, o espanhol não deixou que entrassem na sua bolha, mas quando viu a bola beijar a rede, levantou o braço e apontou ao guarda-redes do Vitória de Guimarães, amarelado momentos antes, por atrasar a marcação da falta.





