Sarabia confiante numa vitória do Sporting: «Só queremos que o árbitro apite»

Sarabia foi o porta-voz da confiança com que o Sporting está a encarar a receção ao Dortmund, esta quarta-feira, em Alvalade. Menos de hora e meia antes do jogo, o internacional espanhol, de 29 anos, falou aos microfones da ELEVEN, garantindo que está tudo a pensar... no pontapé de saída."Estamos muitos motivados, temos muitas ‘ganas’ que comece, que o árbitro apite para começar o jogo, temos muita expectativa, diante da nossa gente, ganhar a um adversário muito forte", atirou o futebolista, que completa o jogo 50 na Europa, concretizando com a hipótese de apuramento, caso haja triunfo por dois de diferença: "O nosso objetivo é ganhar, sabemos que a qualificação passa por aí e começando a ganhar, sempre temos a possibilidade de marcar outro golo."Palavra final para os adeptos, que prometem esgotar o José Alvalade: "Estamos muito agradecidos a toda a gente que vem hoje e que vai criar esse ambiente bonito. Esperemos que seja um ambiente difícil para o Dortmund, que ajuda aos nossos objetivos."