Sarabia: «Derrota num dia difícil, mas isto ainda não acabou. Vamos, c...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

Pablo Sarabia, autor do golo do Sporting no desaire frente ao FC Porto (1-2) da 1.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal, mostrou-se confiante relativamente à possibilidade de os leões virarem a eliminatória no Estádio do Dragão."Derrota num dia difícil, mas isto ainda não acabou. Juntos vamos dar a volta ao resultado. Vamos car...", escreveu o extremo emprestado pelo PSG aos verde e brancos.A 2.ª mão, recorde-se, será disputada no dia 20 de abril.