Sarabia despede-se com oferta de camisolas à Associação Sol

A Associação Sol esteve no passado sábado em Alvalade a convite de Pablo Sarabia para assistir ao Sporting-Santa Clara (4-0) . O internacional espanhol prometeu um golo às crianças - uma promessa que cumpriu -, e no final do jogo ainda ofereceu camisolas autografadas enquanto conviveu com os menores.Este gesto do avançado e o apoio dado pelo Sporting não passaram em claro à Associação que fizeram questão de publicar um agradecimento público nas redes sociais. "Foi um dia muito especial para nós. Sabem que nos convidou para ir ver o jogo do Sporting? O Pablo Sarabia. Para além de nos ter recebido com uma simpatia contagiante, ainda nos ofereceu camisolas autografadas e prometeu-nos que ia tentar marcar um golo para nós… e não é que cumpriu a promessa! Obrigada Sarabia, obrigada Sporting, estarão para sempre nos nossos corações!", lê-se na página do Facebook da Associação Sol.