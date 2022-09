Sarabia e a decisão de rumar ao Sporting: «Havia um treinador que não confiava em mim»

Pablo Sarabia deu uma entrevista à Rádio 'Onda Cero' onde recordou a passagem pelo Sporting, na época passada. O avançado do PSG garante que foi uma boa decisão."Foi uma decisão que tomei, naquele momento era a melhor. Havia um treinador [no PSG, Mauricio Pochettino] que não confiava completamente em mim e sabia que tinha de sair, porque o mais importante para um jogador é sentir-se confortável, feliz, que faz parte de um grupo. Naquele momento, o Sporting reunia todas as condições que eu considerava serem as ideais. O tempo deu-me razão, foi uma boa decisão", considerou o internacional espanhol.Sarabia não guarda boas memórias da passagem de Pochettino pelo PSG: "A época acabou, vi que a equipa precisava de um avançado, eu acreditava que podia ajudar, mas ele não me dava oportunidades. Depois havia a relação pessoal que ele tinha com alguns jogadores... Decidi sair por uma série de razões, gosto de jogar e de me sentir importante."O jogador recorda a despedida no Sporting. "Foi uma temporada incrível. Quero agradecer a todos os adeptos e a todos os companheiros de equipa. Pude colocar em prática todo o meu potencial, o meu jogo, algo que está de mão dada com a confiança que me deram. A despedida foi incrível."E contou também que teve a oportunidade de ir para um clube espanhol, mas que preferiu o Sporting. "Para aquilo que procurava, o melhor era ir para Portugal."