Sarabia e a passagem pelo Sporting: «Atingi o meu objetivo»

De regresso ao PSG, Sarabia encontra-se integrado no estágio de pré-época dos franceses no Japão e espera agarrar uma oportunidade às ordens de Galtier. Em declarações à agência ‘France-Presse’, o avançado de 30 anos garantiu estar "muito feliz" no clube, mas sem esquecer a importância da evolução da última época no Sporting. "Continuei a melhorar muito como jogador e sinto que estou no melhor momento da carreira, com muita confiança. Na época passada atingi o meu objetivo, que era sentir-me bem e continuar a crescer", assumiu sobre a etapa em Alvalade, onde fez 21 golos e 8 assistências – em 45 jogos.

Olhando para o futuro, o internacional espanhol espera ter um contributo decisivo no PSG. "Queria voltar e estou muito feliz por estar aqui e poder continuar a melhorar. Acho que posso trazer várias coisas: trabalho, entusiasmo, golos, assistências", frisou.