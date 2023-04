Sarabia e as saudades de Alvalade: «Oxalá pudesse ter estado mais tempo no Sporting»

Quase um ano após ter representado o Sporting, Pablo Sarabia ainda deixa saudades nos adeptos leoninos, um sentimento... que é recíproco, como o próprio admitiu em entrevista à Eleven Sports. "Estive encantado no tempo que lá estive!", sublinhou."Eu só posso dizer que fui muito, muito feliz ali. Os 8 meses foram muito curtos, oxalá pudesse ter estado mais tempo, mas desejo sempre o melhor ao Sporting", reforçou o internacional espanhol, que hoje atua no Wolverhampton, num excerto da entrevista que será transmitida no sábado, a partir das 15 horas.As boas recordações da época que passou em Alvalade por empréstimo do PSG, na qual fez 45 jogos, 21 golos e 8 assistências, estendem-se a Rúben Amorim, de quem só tem elogios a fazer. "Acho que o Rúben trabalha muito bem as suas equipas e ele, melhor que ninguém, sabe o que falta e o que tem".Em relação à temporada do seu ex-clube, Sarabia admite que tem sido "um pouco atípica", mas vinca que é preciso "confiança" para que os jogadores possam crescer. "A verdade é que tem sido uma temporada um pouco atípica, porque no campeonato já não têm hipóteses. Mas a verdade é que na Liga Europa tiveram uma boa prestação eliminaram o Arsenal e contra a Juventus competiram muito bem, e bom, estão a crescer. A verdade é que é uma equipa muito jovem, mas penso que estão a ter bom rendimento. Os jogadores precisam de confiança e precisam de crescimento para poderem estar ao seu melhor nível, por isso veremos como acaba esta temporada e já a olhar para a seguinte", rematou.