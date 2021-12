Sarabia e o bom momento que vive: «Há ainda muito a evoluir e melhorar»

Pablo Sarabia voltou a ser determinante na vitória do Sporting sobre o Boavista , ao ter apontado um golo e assistido Nuno Santos para outro, mas o jogador espanhol, que está em Alvalade por empréstimo do PSG, vinca que tem de trabalhar todos os dias para ser melhor."Tento progredir no dia-a-dia progredir, dar o máximo em cada treino e cada jogo para continuar a evoluir. Há muito a evoluir e melhorar. Estou contente por mais este golo, mas vou à procura de mais", sublinhou o jogador, em declarações à Sport TV.Apesar do bom momento que atravessa, o avançado mostra-se pouco preocupado com o futuro: "Hoje estou aqui, a desfrutar do futebol, de poder jogar com continuidade, do quão é bom estar em todas as competições, vivos, a lutar para ganhar. É só nisso que me concentro".Sobre a partida de ontem, na qual foi eleito o homem do jogo, Sarabia considera que o triunfo do Sporting não merece contestação. "Estou muito contente por poder ajudar a equipa, o mais importante eram os três pontos. Depois da partida com o Benfica era difícil manter a concentração. Contra o Benfica fizemos um grande jogo, mas era preciso reforçar isso também aqui, ganhando hoje. O Boavista tem boa equipa, tivemos oportunidades. Foi-nos anulado um golo, tivemos muitas ocasiões. Acredito que a equipa fez um bom jogo", atirou.