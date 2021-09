Sarabia e Ugarte em ação nas seleções

Os jogos de qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar, continuam na agenda e, hoje, dois jogadores do Sporting podem entrar em ação.

A Espanha recebe a Geórgia em Badajoz, às 19h45, e o avançado Pablo Sarabia é um dos futebolistas que está a ser equacionado para reforçar o ataque pois, frente à Suécia, Luis Enrique perdeu Gerard Moreno por problemas físicos – e o jogo (1-2). Mais tarde, às 23 horas, o Uruguai recebe a Bolívia e Ugarte alimenta o sonho de somar a primeira internacionalização após ter ficado fora do banco no jogo com o Peru.

Amanhã poderá ser a vez de Tiago Tomás entrar em ação pelos sub-21, diante da Bielorrússia. Desta forma o avançado já estará às ordens de Rúben Amorim, na terça-feira.

Resta falar de Palhinha que ontem foi poupado, mas deverá ser utilizado no Azerbaijão.