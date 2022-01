Sarabia: «É um dia muito especial por tudo»

No final do encontro, Pablo Sarabia, autor do golo da vitória do Sporting, não escondeu a satisfação, mostrando-se feliz pela conquista do título."É um dia muito feliz. Creio que todos os sportinguistas merecem mais um título, uma taça. É um dia muito especial por tudo", analisou, em declarações à Sport TV, analisando a chave para o sucesso: "Creio que a intensidade, tivemos uma intensidade muito grande durante todo o jogo. A equipa voltou a demonstrar carácter ao dar a volta ao primeiro golo do Benfica!"Além disso, Sarabia perspetivou que o troféu poderá dar confiança à equipa para o que resta da temporada. "Vamos desfrutar hoje e depois vamos concentrar-nos no próximo jogo da Liga", concluiu.