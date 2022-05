Sarabia em ação solidária após a despedida no relvado

Sarabia passou menos de um ano em Alvalade, mas é certo que vai deixar saudades dentro e fora dos relvados. Após o jogo do passado sábado, diante do Santa Clara, onde despediu oficialmente dos adeptos leoninos, o avançado conviveu com jovens da Associação Sol aos quais ofereceu camisolas.

O gesto foi revelado no Facebook da organização que apoia crianças afetadas com o vírus do VIH/Sida e respetivas famílias, que fez questão de agradecer publicamente. “Sabem que nos convidou para ir ver o jogo do Sporting? O Sarabia. Para além de nos ter recebido com uma simpatia contagiante, ainda nos ofereceu camisolas autografadas e prometeu-nos que ia marcar um golo!”. E cumpriu...