Sarabia está “pronto para rugir” no Sporting e… Neymar deseja-lhe sorte

Pablo Sarabia poderá fazer hoje os primeiros minutos com a camisola do Sporting. O espanhol, de 29 anos, foi convocado por Rúben Amorim para o clássico, depois de apenas um treino, e não esconde a vontade de mostrar serviço.





"Pronto para rugir. Vamos Sporting", partilhou Sarabia na sua conta oficial no Instagram, com várias imagens da sua apresentação como reforço do Sporting.O extremo emprestado pelo PSG até ao final da época recebeu várias mensagens de incentivo nos comentários a esta primeira publicação como jogador dos leões. "Muita sorte, irmão", escreveu o ex-companheiro de equipa Neymar. "Que bem que te fica (a camisola do Sporting) bicho! Vamos", desafiou Porro, compatriota e novo colega de balneário em Alvalade.De Gea, Ferrán Torres, Ander Herrera, Marcos Llorente, Morata e Kimpembe, entre outros, também comentaram a publicação de Sarabia e felicitaram o camisola 17 dos leões pelo novo passo na carreira.