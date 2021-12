Sarabia: «Estamos a fazer uma grande temporada e continuamos em todas as competições»

Pablo Sarabia esteve em evidência na vitória do Sporting no terreno do Casa Pia (1-2), fazendo o golo que completou a reviravolta leonina. À CNN, o avançado destacou a mentalidade da equipa verde e branca e o facto de permanecer em todas as provas.

Reviravolta





"Sabíamos que era um jogo complicado, jogavam em casa, têm as suas armas, são muito rápidos e demonstraram-no com um grande golo. Mas realço a mentalidade da equipa, no final conseguiu dar a volta, e é verdade que nos últimos jogos começámos sempre a ganhar e hoje tivemos de recuperar"

Entrosamento e importância para a equipa



"Vim para ter este trabalho, para jogar, para dar tudo pelo Sporting e acho que estou a fazer mas não serve de nada ficar por aqui, há que continuar a ajudar. Estou contente porque estamos em todas as competições e isso é o que mais me satisfaz."



Temporada

"Acho que estamos a fazer uma grande temporada e no final são os resultados que contam. Estamos em todas as competições e isso mostra a força da equipa. Não são só os onze que contam, é toda a equipa. Isso é o importante numa equipa: que todos cumpram, que todos estejam intensos e motivados para poderam ganhar todos os jogos, que é dificil mas é o que estamos a fazer."