Sarabia: «Estou muito agradecido ao Sporting»

Depois de bisar, pela primeira vez, ao serviço da seleção espanhola - na goleada à Islândia (5-0) -, Pablo Sarabia admitiu que vive momentos de enorme felicidade, em grande parte devido à confiança que tem recebido no Sporting."Estou muito satisfeito com a minha época, com a forma como tudo está a correr. Deixar o Paris SG foi uma aposta, pois procurava minutos de jogo e boas sensações. Estou muito agradecido ao Sporting pelo que me tem dado, estou num momento muito bom no que respeita à confiança e espero continuar assim até ao final da temporada", referiu o avançado, de 29 anos, à 'Teledeporte'."Agradeço a importância que Luis Enrique me dá, como já tinha acontecido no Europeu. Tento aproveitar os minutos de jogo que tenho e devolver essa confiança no relvado", acrescentou Sarabia.