Sarabia estreou-se pelo Sporting: «Fomos superiores, mas o futebol é isto»

Pablo Sarabia chegou, viu e jogou. Depois de um treino, e tal como Rúben Amorim havia prometido, o espanhol foi lançado frente ao FC Porto, numa partida cujo resultado final considera ter sido bastante injusto.

"Fomos superiores, tivemos mais oportunidades de golo, gerámos perigo junto da baliza do FC Porto. Mas o futebol é isto, se não marcas, sais penalizado. E numa ocasião esporádica eles conseguiram o golo", lamentou o jogador em declarações à Sporting TV, ainda que tenha assinalado a felicidade pela estreia: "Estou contente pela primeira partida com a camisola do Sporting. Mas como é claro, não gostei de não termos conseguido os três pontos, que era o mais importante. Mas sim, estou feliz de poder estar aqui".

Sarabia, que ontem foi bastante aplaudido quando entrou em campo, fez ainda questão de deixar uma promessa aos adeptos: "Vou devolver todo este carinho dando o máximo de mim".