Sarabia explica ida para o Sporting: «É o melhor passo para crescer»

Pablo Sarabia justificou a ida para o Sporting com a necessidade de ter minutos e por considerar que o projeto de Alvalade "é o melhor passo para crescer e evoluir como jogador".





"Tomei a decisão de ir para o Sporting porque quero jogar, quero desfrutar do futebol, tive uma época muito boa. Não sei como me afetará aqui, mas vou continuar a jogar o meu futebol, que é o que gosto de fazer e, se tudo correr, sei que posso continuar a vir à Seleção", afirmou, numa conferência de imprensa, o avançado que se encontra ao serviço da seleção espanhola, por quem marcou no último encontro, diante da Geórgia."Ninguém tem um lugar seguro, nem em Portugal. Vou porque é o melhor passo para crescer e evoluir como jogador. Quero jogar, é fundamental para mim, para sentir-me bem comigo mesmo, para dar o melhor de mim à vida e à minha família e ali ia ser muito difícil. A decisão foi acertada para desfrutar de minutos fora dali, porque lá não os ia ter", acrescentou o atacante, que chegou ao Sporting no último dia do mercado, emprestado pelo Paris SG.