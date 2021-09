Sarabia "feliz" após estreia a titular pelo Sporting

Sarabia integrou o onze inicial do Sporting pela primeira vez e, no final do jogo, utilizou a sua conta no Instagram para revelar o seu estado de espírito.

“Ficámos com os três pontos numa partida muito disputada. Estou feliz pela minha primeira vitória como leão”, partilhou o internacional espanhol que ilustrou a mensagem como uma fotografia do jogo.

Porro utilizou a mesma rede social para também se confessar “muito feliz com o golo”. O ala também desafiou os adeptos leoninos a voltarem a apoiar a equipa frente ao Marítimo.