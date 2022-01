Sarabia: «Ficamos com as coisas boas e a reação da equipa»

Autor do golo que valeu a reviravolta do Sporting diante do Santa Clara , o espanhol Pablo Sarabia mostrou-se satisfeito por ter contribuído para o triunfo mas acima de tudo pelo apuramento dos leões para a final da Allianz Cup."O mais importante era ganhar para estar na final de sábado. A equipa fez uma boa partida, tanto ataque como na defesa. Sofremos o golo numa falta. Tínhamos de virar. Ficamos com as coisas boas e a reação da equipa depois desse golo", comentou o espanhol, em declarações à SportTV.Quanto ao dérbi de sábado, o espanhol antecipa um grande jogo. "É uma final, diferente das outras partidas. Vai ser uma grande partida. Vamos lutar para vencer este título", concluiu.