Sarabia "frustrado" com derrota no Dragão: «Vamos ter carácter para dar a volta e lutar até ao fim» Avançado espanhol deixou agradecimento aos adeptos dos leões que marcaram presença no terreno do FC Porto





• Foto: Peter Spark/Movephoto