Sarabia insiste no (im)possível

Pablo Sarabia, artilheiro do Sporting em 2021/22 com 21 golos, atirou há dias, após marcar o golo da vitória (1-0) da Espanha em casa da Suíça, um "tudo é possível nesta vida" quando foi questionado sobre se haveria alguma chance de prosseguir em Alvalade. O cenário já foi clarificado pore nada mudou entretanto: o canhoto do PSG não será leão em 2022/23, dado o esforço financeiro que a SAD seria obrigada a fazer para contar com ele, completamente deslocado daquilo que tem sido a sua política (ganha 6,5 milhões... líquidos).O Sporting não será destino, mas o Atlético Madrid parece disposto a avançar , com uma oferta de 15 milhões.