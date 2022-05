Sarabia já aponta ao Qatar: «Fui do PSG para o Sporting a pensar no Mundial»

Pablo Sarabia será manchete na 'Marca' desta quarta-feira, jornal espanhol que dá destaque ao futebolista que em 2021/22 apontou 21 golos de leão ao peito. Aos 30 anos e após uma época com expressão, o canhoto não tem dúvidas que tomou a decisão certa, sempre com o Qatar na mira..."Fui do PSG para o Sporting a pensar no Mundial", lê-se na 'primeira' publicada ao final da noite desta terça-feira, onde também se garante que de Portugal chegou um "herói". Veja: