Sarabia não descarta um regresso: «Nunca se sabe, vou com o carinho de todos e assim é mais fácil»

Pablo Sarabia está de saída do Sporting mas não descarta voltar a atuar de leão ao peito no futuro. E até salienta que há boas condições para tal, depois desta época."Nunca se sabe. A única coisa que sei é que saio com o carinho destes adeptos. E assim é mais fácil sempre", assinalou em declarações à Sport TV.O jogador, no balanço que faz desta passagem por Alvalade, reconhece que ter uma "espinha encravada"."Desde o primeiro dia que eu procurei dar tudo, tentei sempre dar o meu máximo rendimento, com golos, com assistências, com trabalho. É uma grande família, ganhámos uma taça, tentámos ganhar mais coisas, sinceramente tenho uma espinha que foi não termos conseguido a Liga. Fizemos um grande campeonato, acabámos por fazer 85 pontos, é um bom número. Tentámos todos, os adeptos e a equipa, mas não conseguimos", lamentou.