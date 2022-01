Sarabia: «Não vamos facilitar a vida ao Manchester City»

Na Liga dos Campeões, o Sporting vai defrontar o Manchester City, "um rival muito, muito forte" na opinião de Sarabia que se recusa a entrar na eliminatória derrotado."Era o adversário mais forte que nos podia calhar a par do Bayern. Tem grandes jogadores e conhecemos o seu treinador. Guardiola valoriza muito a saída de bola e o futebol posicional", reconhece o avançado, em entrevista à 'Marca', onde também assume que os leões não têm nada a perder: "Vamos entrar a fazer o nosso jogo e tentar ganhar com as maiores 'ganas' possíveis. Esse é o nosso objetivo, lutar por cada bola para tentarmos ter uma oportunidade".A nível interno, o internacional espanhol revela a ambição de reconquistar o título, mas mostra que já interiorizou a máxima do 'jogo a jogo' incutida por Rúben Amorim. "A nossa mentalidade é pensar jogo a jogo, agora não pensamos nos rivais. Esta é a filosofia do Sporting e a mesma que eu sempre tive. Se começas o olhar muito para o futuro surgem imprevistos", acrescentou o camisola 17 dos leões que também já começa a pensar na Allianz Cup: "Seria bonito ganhar o meu primeiro título a jogar. Oxalá o consigamos conquistar".