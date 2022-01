Sarabia: «O campeonato vai ser disputado a três»

O FC Porto é o líder da Liga Bwin com mais três pontos que o Sporting e nove que o Benfica, uma distância que não leva Sarabia a tirar os encarnados da luta pelo título. "Vai ser um campeonato a três. Agora nós e o FC Porto estamos a ganhar quase todos os jogos, mas o Benfica tem uma grande equipa e vai lutar até ao final", afirmou o avançado, à Marca, onde também fez uma radiografia do futebol português."Há três equipas superiores às restantes, mas é uma liga muito física e muito técnica. Eu via o campeonato português de fora, e sempre que me calhava jogar contra uma equipa portuguesa já sabia que não seria fácil. Passávamos sempre dificuldades", referiu.Na mesma entrevista o jogador foi confrontado com a possibilidade de bater o seu recorde pessoal de 23 golos e 17 assistências alcançado no Sevilha em 2018/19, mas revelou-se cauteloso. "Tento fazer isso todos os anos. Esta época levo 10 golos se contarmos os marcados no Sporting, PSG e na seleção. Eu só penso em marcar e assistir em todos os jogos. É esse o meu trabalho, e logo veremos onde será possível chegar", acrescentou o jogador que pelos leões soma sete golos e cinco assistências.