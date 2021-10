Sarabia: «Queremos agora ganhar em casa e depois logo veremos...»

Sarabia reconhece a importância da vitória do Sporting no terreno do Besiktas, que vale aos leões a conquista dos primeiros três pontos na presente edição da Liga dos Campeões. De acordo com o criativo, este resultado faz aumentar a confiança que os leões ainda possam passar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Mas, para tal, há algo que é muito importante.





"Era importante vencer para somarmos os primeiros três pontos. Queremos agora ganhar em casa, sair com seis pontos, e depois veremos o que se passa. Seria um passo em frente para nos podermos qualificar. O nosso objetivo é ir somando pontos e pouco a pouco vamos vendo", assinalou o espanhol, em declarações à Eleven Sports.O jogador espanhol fez, ao sétimo jogo, o primeiro golo ao serviço dos leões, algo que o jogador sabe que, mais dia menos dia, iria chegar. "Estou muito feliz pelo primeiro golo. Primeiro tive que adaptar-me à equipa, jogamos com um sistema diferente. Mas pouco a pouco, vou crescendo", assinalou o jogador.