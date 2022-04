Sarabia reconquista Espanha com 17 golos no Sporting

Os 17 golos de Pablo Sarabia pelo Sporting fazem eco em Espanha. Este domingo, a agência de notícias EFE dedica uma análise aos jogadores do país espalhados pelas principais ligas europeias e conclui que o esquerdino do PSG, emprestado aos leões, foi o melhor espanhol da jornada."É o líder do Sporting. Ninguém na equipa apresenta números tão espetaculares", pode ler-se no artigo, reproduzido entre outros pelo diário desportivo ‘As’, na sequência do bis de Sarabia em Tondela, que ajudou a garantir a vitória dos leões por 3-1.O atacante do Sporting, que já havia marcado na Ligue 1, antes de se mudar para Alvalade, atingiu os 18 golos no total da temporada, pelo que está agora a apenas cinco de igualar a melhor campanha da carreira (2018/19) desde que é profissional, em termos finalização, quando fez 23 (e 14 assistências) em 42 jogos pelo Sevilha (convencendo o PSG a pagar 18 milhões de euros pela sua contratação). Depois de faturar no campeonato francês (no 4-2 ao Estrasburgo, a 14 de agosto), Sarabia tornou-se no artilheiro-mor do Sporting, com 11 golos na Liga, 2 na Champions, 2 na Taça de Portugal e 2 na Allianz Cup (mais 4 na seleção de Espanha).