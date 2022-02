Sarabia sem filtros: o melhor amigo no balneário do Sporting, os colegas na pele de animais e a sesta antes dos jogos

Sarabia marcou presença no podcast do Sporting, 'ADN de Leão', e ao longo de pouco mais uma hora, em conversa com o humorista Guilherme Geirinhas, revelou-se perfeitamente à vontade e fez algumas revelações. A começar pelo... animal que mais se assemelha consigo."Gosto muito dos tigres. Em campo? É difícil… Tento ser um animal com coragem. Um leão, uma pantera. Tudo felinos, gosto deles", começou por dizer, estendendo depois a avaliação aos companheiros do plantel leonino: "O Paulinho podia ser um lobo. Como é avançado tem de estar atento a tudo, porque mesmo que não toque na bola pode chegar uma e ele tem de a meter [na baliza]; o Adán tem de ser um animal muito calmo, tranquilo, como um panda. É muito grande fisicamente e muito tranquilo. E depois tem muito carácter; o Matheus Nunes um animal inquieto, que se relaciona muito com os outros. Podia ser um cão. Dá-se bem com muita gente, e necessita delas; o Seba [Coates] é muito tranquilo e muito grande... Uma orca!".No mundo do futebol, Sarabia tem em Dani Carvajal, jogador do Real Madrid, o melhor amigo. E no plantel do Sporting, admite que Adán é o mais próximo. "Já nos conhecíamos, quando estávamos no Castilla, há 15 anos. O melhor balneário? Difícil… No meu último ano no Sevilha tínhamos um balneário muito bom. E acho que também este [no Sporting]. Há jogadores muitos jovens e com o tempo vamos perdendo… Não diria o entusiasmo, mas as vontades de fazer brincadeiras, porque cada um tem os seus problemas, os seus filhos, e deixa de desfrutar tanto o tempo em que está aqui. E como aqui há muitos jovens, ainda têm essa vontade de fazer brincadeiras todo o dia. E isso é muito importante, ver sorrisos e brincadeiras. Fizeram-me sentir muito bem desde o primeiro momento. Espanhóis temos o Adán, o Porro, o Marsà… O Feddal também já o conhecia, porque jogou no Betis", sublinhou.Cedido pelo PSG ao Sporting, Sarabia está radiante não só com a experiência em Alvalade, como pela oportunidade de conhecer Lisboa e... a comida portuguesa. "Gosto muito de Portugal. A comida é muito parecida com a espanhola. E sempre gostei muito da ideia de poder viver numa cidade que tenha praia. E esta é a primeira [que tem]. Madrid não, Sevilha também não, Paris idem. Sevilha é muito bom, fui muito feliz, mas não tem praia. Para mim a praia é muito importante, gosto de ver o mar. As sobremesas portuguesas são melhores do que as espanholas. provei o pastel de Belém e há um de Sintra, o travesseiro, que é o que mais gosto. O que não gosto? Não há nada… Trânsito sim, mas em Madrid é igual. Também não gosto das distâncias. A Academia está longe de Lisboa, vivo na Aroeira, que é a meia hora. Se vivesse a 10 minutos da Academia seria perfeito", destaca, com uma revelação... curiosa pelo meio: "Preciso de dormir antes dos jogos. Se um jogo for às 21 horas, depois de comer tenho de deitar-me 2 horas e meia.