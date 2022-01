Sarabia sobre o seu futuro: «Tenho mais dois anos de contrato com o PSG»

Em entrevista à 'Marca, Sarabia abordou também o futuro, e a única certeza que tem é o contrato que o vincula ao PSG por mais duas temporadas, mas não descarta qualquer possibilidade. "A minha vinda para o Sporting é um processo longo. Depois de ter apanhado Covid demorei a recuperar o ritmo pois cansava-me logo. Passei mal durante 5 ou 6 meses pois lesionei-me e comecei a jogar menos no PSG. Só queria encontrar uma solução para a minha carreira onde pudesse mostrar o meu futebol e desfrutar. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá decidi que era melhor para mim como futebolista e pessoa", afirmou o jogador, revelando-se agradecido pela campanha (#FicaPablo) promovida pelos sportinguistas nas redes sociais."Fez-me sentir muito querido. Sinto-me muito grato pois estou aqui há quatro meses e sentir que querem que continue é uma sensação muito bonita. É mesmo uma das mais bonitas que existem no futebol. Sobre o peso desta ação na minha decisão é algo que soma pois sentir-me bem num sítio é fundamental. Custou-me muito deixar Sevilha pois sentia que os adeptos estavam muito próximos, e foi um momento muito duro. Agora foco-me em viver o momento e devolver o carinho dos adeptos em cada jogo. O futuro não sei, a vida muda quando menos se espera, especialmente no futebol. Só sei que tenho mais dois anos de contrato com o PSG, depois se verá".Habitualmente titular na seleção espanhola com Luis Enrique, o camisola 17 dos leões também não poupou elogios ao selecionador. "O Luis Enrique para mim é uma pessoa muito importante pois deu-me a oportunidade de disputar o Euro e soube transmitir-me o que queria de mim. Creio que isso é fundamental para tirar o máximo rendimento de um jogador. Em relação ao Mundial somos uma equipa sólida com ideias claras, e isso pode originar uma boa campanha de Espanha no Mundial", acrescentou o jogar que também abordou a situação dos seus dois compatriotas no Sporting: "O Adán e o Porro estão a ter um rendimento muito alto e têm qualidade, mas quem decide é o treinador e aí não entro. Ir à seleção é o objetivo de qualquer jogador".