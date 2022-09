Sarabia: «Sporting? Acredito que vão dar a volta à situação»

De regresso a Portugal para representar Espanha na derradeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações, Pablo Sarabia abordou vários assuntos, entre eles o momento de forma do Sporting, ex-clube do extremo espanhol.Atualmente no PSG, mas sempre de olho na caminhada dos leões a nível interno e europeu, Sarabia defendeu que espera uma reação à altura da formação orientada por Rúben Amorim. "Sporting? Não começou o campeonato da melhor maneira, mas há que confiar neles e acredito que vão dar a volta à situação. Está a fazer um grande trabalho na Liga dos Campeões e acredito que vão voltar à regularidade dentro de pouco tempo. Conheço o treinador, as ideias do Rúben Amorim são muito claras e confio plenamente na capacidade da equipa para dar a volta a esta situação", sublinhou à Sport TV.De resto, o internacional espanhol de 30 anos perspetivou a partida decisiva frente a Portugal, na qual a Espanha está obrigada a vencer de forma a apurar-se para a 'final four' da Liga das Nações. "Contra a Suíça não foi o resultado que queríamos, mas as coisas não saíram bem. Cometemos erros que temos de melhorar, mas temos muita vontade de ganhar. Temos de fazer tudo para ganhar, é essa a nossa mentalidade. Defrontamos todos as partidas para ganhar. Vamos fazer o nosso jogo e tentar ganhar. Podem empatar, mas para nós é claro o objetivo", deixou claro o avançado que terá pela frente companheiros de equipa no PSG, tais como Danilo, Nuno Mendes e Vitinha."Temos vontade de jogar este encontro. Será o jogo chave do grupo. Entre colegas brincámos sobre isso [reencontro] e no final vamos estar juntos, mas só queremos ganhar. Não vamos especular", concluiu.