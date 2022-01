Sarabia: «Temos uma equipa muito familiar»

Sarabia, numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca', não poupa elogios à realidade que veio encontrar em Alvalade. "Temos uma equipa muito familiar. É um grande grupo com muita gente jovem com vontade de aprender. Este é mesmo o balneário mais jovem que já encontrei e isso nota-se bem", afirmou o avançado que faz um balanço muito positivo dos seus primeiros meses no Sporting."Cheguei aqui cheio de esperança pois queria voltar a sentir-me bem a jogar futebol. O Sporting depositou muita confiança em mim e estou muito contente. Tenho jogado bastante e estou cada vez mais adaptado à equipa e à cidade", refere.Sobre os objetivos coletivos, o atacante dos leões é claro em apontar à conquista de títulos. "O Sporting foi campeão na época passada. Aliás a temporada foi muito boa e oxalá possamos repetir", acrescentou o camisola 17 que lembrou a conversa que teve com Adán antes de assinar pelos leões: "Jogámos juntos nas camadas jovens do Real Madrid e ele disse que me ia sentir muito bem aqui".