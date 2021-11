Sarabia: «Tinha muitas 'ganas' de marcar aqui, perante os nossos adeptos»

Pablo Sarabia já havia marcado ao Besiktas em Istambul e esta noite voltou a fazer estragos na defesa turca, ao apontar o golo que fechou as contas da goleada do Sporting (4-0) em Alvalade. No final do encontro, o extremo espanhol sublinhou a grande exibição da equipa e confessou ainda que esperava há muito poder marcar diante dos adeptos leoninos.





"Foi uma vitória muito positiva. A equipa fez um belo jogo, não só a atacar. A verdade é que concedemos poucas ocasiões de golo ao adversário. Estamos a fazer o nosso trabalho, conseguimos duas vitórias com o Besiktas e agora vamos ter um jogo muito bonito aqui, para decidir tudo contra o Dortmund", afirmou Sarabia, à Eleven Sports."Tinha muitas 'ganas' de marcar aqui, perante os nossos adeptos. Vim para ajudar e é o que estou a tentar fazer", concluiu.