Sarabia: «Vir para o Sporting foi a melhor decisão»

Relacionadas Portimonense-Sporting, 2-3 Rúben Amorim: «Não queria que os jogadores perguntassem pelo FC Porto no aquecimento» "É difícil entrar num jogo em que sabemos que não temos a oportunidade de alcançar o nosso principal objetivo que era vencer o campeonato. De qualquer forma conseguimos ganhar, isso era importante, mas estamos chateados por não vencer a Liga", afirmou o internacional espanhol, à Sport TV, onde ainda fez um balanço positivo da temporada: "Penso que não nos podemos recriminar por nada, e temos de estar orgulhosos desta equipa. Agora vamos tentar assegurar a segunda melhor pontuação da história do clube. O FC Porto esteve melhor mas temos de ficar orgulhosos e manter o nosso estilo".O camisola 17 dos leões ainda fez um balanço da sua época e abordou o futuro rejeitando fechar a porta aos leões. "Foi a melhor decisão vir para o Sporting pois precisava de uma equipa onde me sentisse bem e desejado por isso só posso agradecer aos adeptos. Estou muito contente com a decisão que tomei em setembro", afirmou o jogador que ainda não sabe onde vai jogar na próxima época: "Agora vamos desfrutar a última jornada com os nossos adeptos, e eu estou certo que teremos um grande ambiente. Sobre o futuro estou aqui concentrado, no verão logo veremos".

Sarabia saiu do banco para marcar dois golos e garantir mais uma vitória ao Sporting, um feito que lhe valeu o prémio de homem do jogo. No final, o avançado revelou-se satisfeito com a prestação, mas admitiu que foi complicado a nível emocional devido à vitória do FC Porto na Luz.