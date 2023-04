Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Schelotto lança jogo com a Juventus: «Sporting não tem medo das grandes equipas da Europa» Com 33 anos e 43 jogos de leão ao peito, lateral-direito, hoje no Deportivo Morón, aponta à Liga Europa





Atualmente com 33 anos e a jogar no Deportivo Morón, da 2.ª divisão da Argentina, o lateral-direito passou pelo Sporting de 2015 a 2017

• Foto: Hugo Monteiro/Arquivo