Schmeichel recorda episódio “muito mau” da passagem pelo Sporting: «Estava muito, muito triste»

Em entrevista ao jornal britânico 'The Times', Peter Schmeichel revela que esteve muito perto de voltar ao Manchester United, depois de se sagrar campeão no Sporting em 1999/2000.





O antigo guarda-redes dinamarquês, hoje com 57 anos, ficou mais uma época em Alvalade mas não esconde que o seu objetivo era regressar a Old Trafford, tanto que chegou a ter tudo acordado com os leões nesse sentido. No mesmo dia, porém, soube por Alex Ferguson que o negócio já não iria para a frente. O United contratou o francês Fabien Barthez nessa época."Foi um dia muito mau. Estava muito, muito triste com isso e zangado. Mas não podia continuar zangado porque tinha um Europeu para jogar. Tens de equilibrar as coisas", contou Schmeichel ao ‘The Times’, a propósito do episódio relatado na sua autobiografia, ‘One’."Se pensares que ele (Alex Ferguson) fez de tudo para me levar do Brondby, esperou por mim e depois deu-me uma oportunidade, treinando-me de forma fantástica durante a melhor parte da minha carreira... Depois tens aquele mau momento, mas tens de o comparar ao resto. Não podia ficar zangado com Sir Alex por não me ter levado de volta para o Manchester United, porque foi ele que me deu os melhores momentos da minha carreira", concede Schmeichel, que ainda fez mais 36 jogos pelo Sporting em 2000/01, depois dos 34 na caminhada para o título em 1999/2000, no histórico final dos 18 anos de jejum.Em 2001/02, já com 38 anos, o carismático ‘Grand Danois’ voltou a Inglaterra para jogar no Aston Villa. Na temporada seguinte, haveria de despedir-se dos relvados ao serviço do… Manchester City, rival do United.