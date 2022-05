Sebastián Coates apresentou pedido para obter nacionalidade portuguesa

Sebastián Coates apresentou o pedido de obtenção de nacionalidade portuguesa, avança esta terça-feira a 'Renascença'. De acordo com a mesma fonte, a solicitação feita pelo experiente defesa-central uruguaio do Sporting já deu entrada nos serviços competentes, encontrando-se neste momento sob observação.A viver há cinco anos em Portugal, o capitão dos leões reúne os requisitos necessários para ser portador do cartão de cidadão português, podendo tornar-se, assim, um jogador comunitário, estatuto que lhe abre as portas de várias ligas europeias que têm limite de inscrições relacionadas com jogadores extracomunitários.