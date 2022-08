Segredos de capitães: das longas noites a seguir aos jogos aos 60 cabazes oferecidos na Academia

Regressou o podcast 'ADN de Leão' e com ele as histórias de bastidores do Sporting. Desta feita, Coates e Neto vestiram a pele de protagonistas e levantaram os véus possíveis sobre o que se passa longe da vista. Os hábitos em dia de jogo são, por exemplo, ponto de curiosidade ou não levassem os futebolistas a deitarem-se tarde, pela exigente análise, mas também pela adrenalina com que chegam a casa. O 'pré' também é abordado."Em dia de jogo, dormimos a sesta, tomamos café… E há a adrenalina do jogo… Depois não consigo dormir. Ontem [domingo, após o 3-0 ao Rio Ave]. cheguei a casa às 2 horas. Às vezes vejo o jogo, que repetem. Sem som [risos]... Aí estou deitado, só que não adormeço…", atirou o uruguaio, passando a bola ao camisola 13, que revela o método de trabalhar da equipa técnica na preparação de uma partida: "Normalmente, falamos antes do jogo, porque vimos a análise individual. Recebemos seis vídeos de todos os jogadores que vão jogar na frente e depois em função do onze… Por exemplo, com o Rio Ave, pensávamos que ia jogar uma equipa na frente e mudou… Muda a dinâmica. Costumamos falar e percebemos logo no campo. No final, temos a ideia mental do que aconteceu nos 90 minutos."No meio de uma conversa sobre vinhos, o camisola 4 revela que trouxe do Uruguai o 'vício' de o misturar com Sprite - "é o chamado '7 e 3', 7 medidas de vinho para 3 de Sprite", lembra - e Neto, a quem gabam o gosto por tal néctar, refuta a pele de entendido, ao mesmo tempo que liberta a informação que em conjunto com Coates ofereceram 60 cabazes com vinhos e outros produtos na Academia, não há muito tempo."No ano passado, até foi em parceria com o Seba, oferecemos um cabaz - enchidos, vinho, queijo, mel - para toda a gente da Academia. Foram cerca de 60... Mas eu não percebo nada de vinho! Pergunto aos entendidos. Eu não bebo vinho", rematou Neto, aproveitando, mais tarde, para deixar uma 'bicada' aos mais novos, 'proibidos' de liderarem os churrascos. "Acham que os miúdos fazem churrasco?! É o Uber Eats ou passar no McDonalds mais perto!". Coates entregava, sem dúvida, a Rúben Caixeiro [técnico de equipamentos] ou a Tabata, que hoje representa o Palmeiras. Ugarte? "Só cozinha salmão..."