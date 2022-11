E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Desde menino está sempre com a bola nos pés. O seu sonho maior é, sem dúvida, jogar pela seleção do seu país”, sublinhou Mabel Ribeiro ao canal ‘DNews’.

Cresce a ansiedade de Ugarte e Coates para saberem se estão na lista de convocados do Uruguai para o Mundial, que será conhecida esta sexta-feira, e a mãe do médio do Sporting garante que esse é o seu grande objetivo.