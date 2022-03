Selecionador da Argélia rendido a Slimani: «É o símbolo do amor à seleção»

Chamou-lhe "lenda" minutos após a Argélia vencer (1-0) os Camarões fora de portas, na primeira mão do playoff africano rumo ao Mundial do Qatar, e este sábado reforçou os elogios a Slimani, autor do golo magrebino em Doula. Referimo-nos, claro, ao selecionador Djamel Belmadi."O Slimani é o símbolo do combate, do trabalho, da regularidade, do amor à seleção e todos os dias mostra a vontade de mostrar o melhor de si", assinalou sobre o jogador do Sporting à chegada ao seu país, numa declaração rápida aos jornalistas.Argélia e Camarões voltam a defrontar-se na terça-feira em Bladi, no encontro decisivo para a qualificação da prova de seleções.