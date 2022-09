Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Selecionador de Cabo Verde concorda com Amorim: «Jovane tem de jogar o mais perto possível da baliza» Bubista reage assim à intenção do treinador do Sporting de transformar o dianteiro no novo camisola '9' dos leões





• Foto: Sporting CP